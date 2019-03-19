أخبار مصر | "الصحة العالمية" تؤكد على دعمها الكامل للمبادرات الصحية التي تطلقها مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية" تؤكد على دعمها الكامل للمبادرات الصحية التي تطلقها مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور علاء حشيش، ممثل منظمة الصحة العالمية خلال إطلاق المرحلة الثانية ضد «الديدان المعوية»، على دعم المنظمة الكامل للمبادرات الصحية التي تطلقها مصر مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف «حشيش» أن تلك الحملات ستسهم في تقليل وخفض نسب إصابة أطفال مصر بالديدان المعوية، للوصول إلى اختفاء الأنيميا بين أطفال المصريين، ورفع المستوى الصحي لهم بصفة عامة، وهو ما تدعمه المنظمة بشدة.

يذكر أنه تم تطعيم 8 ملايين و475 ألفا و952 طالبا في الفترة من 12 وحتى 21 فبراير في 16 محافظة بالمرحلة الأولى، وهي محافظات القليوبية، والغربية، والشرقية، والدقهلية، والبحيرة، ودمياط، وبورسعيد، والإسكندرية، ومرسى مطروح، والجيزة، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وقنا، وجنوب سيناء، ولم يتم رصد أي مضاعفات أو آثار جانبية في تلك المرحلة.