أخبار مصر | رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يستقبل السفير الكندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يستقبل السفير الكندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وفي مستهل اللقاء رحب الاستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار بالسفير الكندى، وقدم له نبذة عن الأكاديمية وكلياتها ومرافقها المختلفة مشيرا إلى أن الأكاديمية تسعى دائما إلى التميز في برامجها وخططها التدريسية وتعمل على دعم البحث العلمي والدراسات العليا وتقوم باستمرار بمراجعة خططها لكي تتناسب مع التطور العلمي والتكنولوجي الحديث. وفي مستهل اللقاء رحب الاستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار بالسفير الكندى، وقدم له نبذة عن الأكاديمية وكلياتها ومرافقها المختلفة مشيرا إلى أن الأكاديمية تسعى دائما إلى التميز في برامجها وخططها التدريسية وتعمل على دعم البحث العلمي والدراسات العليا وتقوم باستمرار بمراجعة خططها لكي تتناسب مع التطور العلمي والتكنولوجي الحديث. من جانبه تقدم السفير بالشكر على حسن الاستقبال والضيافة في الأكاديمية متطلعًا إلى العمل المشترك في المجالات العلمية والثقافية والبحث العلمي.

استقبل الأستاد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الثلاثاء،السفير جيس داتون سفير كندا لدى القاهرة، وذلك بمقر الأكاديمية الرئيسي في أبي قير بالإسكندرية.



وأشاد السفير الكندى بالنهج الذي تقوم عليه الأكاديمية مشيدا بالسمعة التي تتحلى بها وإقبال الطلبة عليها من كافة الدول.



وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك، وفي ختام الاستقبال قدم رئيس الأكاديمية هدية تذكارية للسفير بهذه المناسبة.