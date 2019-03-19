أخبار مصر | رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يستقبل السفير الكندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يستقبل السفير الكندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي مستهل اللقاء رحب الاستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار بالسفير الكندى، وقدم له نبذة عن الأكاديمية وكلياتها ومرافقها المختلفة مشيرا إلى أن الأكاديمية تسعى دائما إلى التميز في برامجها وخططها التدريسية وتعمل على دعم البحث العلمي والدراسات العليا وتقوم باستمرار بمراجعة خططها لكي تتناسب مع التطور العلمي والتكنولوجي الحديث.
من جانبه تقدم السفير بالشكر على حسن الاستقبال والضيافة في الأكاديمية متطلعًا إلى العمل المشترك في المجالات العلمية والثقافية والبحث العلمي.
وأشاد السفير الكندى بالنهج الذي تقوم عليه الأكاديمية مشيدا بالسمعة التي تتحلى بها وإقبال الطلبة عليها من كافة الدول.
وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك، وفي ختام الاستقبال قدم رئيس الأكاديمية هدية تذكارية للسفير بهذه المناسبة.
وقام السفير الكندى بجولة تفقدية بمقر الأكاديمية زار خلالها مجمع المحاكي المتكامل ومركز القبة السماوية.
هذا وقد اختتمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى امس فعاليات ورشة العمل التى نظمتها تحت عنوان "المراكز اللوجستية كآلية عملية لتعزيز دور الأنشطة اللوجستية في تحسين التجارة الخارجية بإفريقيا" وذلك فى الفترة من 10 الى 17 مارس 2019 لعدد (35) من متخذى قرار فى قطاع النقل والموانئ والجهات ذات العلاقة بدول قارة افريقيا.
وتأتى ورشة العمل إستمرارًا للتعاون المُبرم بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ممثلة فى قطاع الشئون الإفريقية والآسيوية، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.
وشارك فى ورشة العمل ممثلو 20 دولة افريقية هى (توجو- غانا - غينيا كوناكرى - أنجولا - مالى – زامبيا- موريشيوس- بنين بوروندى- غينيا الإستوائية - سيراليون - الكونغو الديمقراطية - جامبيا - ناميبيا -مالاوى- جيبوتى- سيشل- السودان- ليسوتو –تشاد).
وشهد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية فعاليات ختام ورشة العمل مؤكدا على دور الاكاديمية كأحد بيوت الخبرة المتخصصة فى قطاع النقل البحرى والذراع الفنى لجامعة الدول العربية، فى اقامة مثل هذه الفعاليات التى تهدف الى تعزيز التعاون المشترك مع دول القارة الافريقية مشيرا الى ان ورشة العمل تهدف الى مناقشة المحاور التى تؤثر على التجارة الدولية بين الدول الإفريقية.
وقال عبد الغفار: "نسعد دائما بأستضافة اشقائنا الافارقة كما تحرص مصر دائما على دفع عجلة التنمية فى القارة الافريقية من منطلق ترسيخ هويتها وانتماءها للقارة السمراء ".
واضاف عبد الغفار: ان ورشة العمل منحت المشاركين فرصة للوصول الى فهم متعمق للدور الهام للمراكز اللوجيستية التي تسهل استيراد وتصدير البضائع بالإضافة إلى ذلك، اتاحت ورشة العمل الفرصة للتحدث عن التحديات والعقبات التي تواجه مراكز علاج التشغيل في إفريقيا علاوة على ذلك، والاهتمام بقضايا الإدارة البيئية في مراكز الخدمات اللوجستية العاملة. وهذا يزيد من الوعي بالحاجة إلى مراكز لوجستية مستدامة ومتطورة فضلا عن استهداف المؤسسات العامة أو الخاصة من قطاعات الموانئ البحرية والموانئ البحرية وخدمات النقل البحري ووكلاء الشحن وكيانات النقل المتعدد الوسائط..
وقال الدكتور سنوسى بلبع نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى للشئون الافريقية والاسيوية: ان ورشة العمل تمثل الخطوة الخامسة على نفس المسار الذي بدأ مايو 2016، عندما تعاونت الأكاديمية و"الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية " للجمع بين ممثلي الإدارة العليا من البلدان الأفريقية في مكان واحد لتبادل الأفكار والخبرات في مجال تنمية الموانئ وأهمية المراكز اللوجستية فى تنشيط وزيادة حركة التجارة الدولية بين الدول الإفريقية وتتضمن الورشة عدة محاور على سبيل المثال وليس الحصر:
التكتلات والمراكز اللوجستية فى إفريقيا الأنشطة اللوجستية وأهميتها فى زيادة حركة التجارة الإفريقية ،إدارة المراكز اللوجستية معايير تنمية مناطق الظهير بالموانئ الافريقية مصادر تمويل المراكز اللوجستية بالدول الافريقية تنمية العنصر البشري لإدارة المراكز اللوجستية بكفاءة، وناقشت ورشة العمل كيف ان تكون المراكز اللوجيسيتية حلًالتقليل الاثار السلبية لبيئة العمل الى جان ادارة المراكز اللوجيسيتية الافريقية بطريقة فاعلة وفعالة.