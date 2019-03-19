أخبار مصر | عاجل.. تأخر إقلاع 5 رحلات جوية إلى دول بينها تركيا ولندن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تأخر إقلاع 5 رحلات جوية إلى دول بينها تركيا ولندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأخرت 5 رحلات جوية دولية، عن الإقلاع بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول، لبعض الرحلات وظروف التشغيل.

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مصادر بالمطار، قالت إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات، رحلة شركة نسما للطيران رقم 182 والمتجهة إلى ينبع، الخطوط الجوية العمانية رقم 408 والمتجهة إلى مسقط، لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات.

وأوضحت أن تأخر إقلاع رحلتى الخطوط الجوية التركية رقم 693 و691 والمتجهتان إلى اسطنبول، ورحلة شركة الخطوط الجوية البريطانية رقم 154 والمتجهة إلى لندن، بسبب ظروف التشغيل.