أخبار مصر | "والي": المسئولية المجتمعية هي المحرك الرئيسي لبنك ناصر الاجتماعي في وضع آليات التنمية المستدامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "والي": المسئولية المجتمعية هي المحرك الرئيسي لبنك ناصر الاجتماعي في وضع آليات التنمية المستدامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بأن المسئولية المجتمعية هى المحرك الرئيسى للبنك فى وضع آليات تعمل على دعم خطوات التنمية المستدامة بالمجتمع وتقديم نماذج متميزة من البرامج التى توفر الرعاية للفئات الاكثر احتياجا بشكل مؤسسى، وذلك باعتبار بنك ناصر بنكا رائدا فى مصر لتقديم المنتجات والخدمات الاجتماعية والتنموية المتكاملة، مشيرة إلى أن العام المالي 2018/2019 قد شهد مساهمة البنك باجمالى 20 مليون جنيه لدعم عدد من المشروعات القومية الخاصة بتطوير العشوائيات، حيث ساهم بنك ناصر في تأثيث 500 شقة بمشروع الاسكان الاجتماعي "بالاسمرات 1 والمحروسة 3".

وكما قدم البنك فى مجال دعم الرعاية الصحية 5.6 مليون دعما لعدد من المستشفيات و 886 ألف جنيه فى اطار المساهمة في إجراء العمليات الجراحية الكبري للفئات الاكثر احتياجا.

وأضافت والى إلى أنه في إطار تقديم الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة قام البنك بتوفير اليات الدعم من الدراجات البخارية والاجهزة التعويضية وكابلات قواقع الأذن بتكلفة قدرها 303الف جنية كما تم تقديم مساعدات نقدية بمبلغ 10مليون جنية للاسر الاولي بالرعاية.

ومن جانبه أكد دكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أن البنك انشأ بهدف المساهمة في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين والعمل على رعاية كافة فئات المجتمع لذلك أوجد نظاماً منفرداً يساهم في مساعدة هذه الفئات خاصة التى ليس لها معاشاً أو دخلاً ثابتاً، حيث تعد المساعدات احدى الخدمات الأساسية التي يقدمها البنك لحماية الأسر الأكثر احتياجا لدعمها فى التغلب علي الظروف الإجتماعية والاقتصادية والصحية الصعبة التي تمر بها وتؤثر سلبا في أحوالها المعيشية وتتعد هذه الفئات لتشمل أسرة المريض، والمسجون، الأسرة المعيلة، الأرملة والايتام، ذوي الاحتياجات الخاصة، طلاب العلم بالجامعات الحكومية المستحق عليهم الرسوم الدراسية ولايستطيعون سدادها، مشروعات التخرج للطلبة هذا وتقدم المساعدات في كافة فروع البنك البالغ عددها 94 فرع في كافة محافظات الجمهورية .