أخبار مصر | قصص كفاح 32 أما عنوانها "العطاء بلا مقابل" تعرف عليها

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عقدت وزارة التضامن الاجتماعي، مؤتمراً صحفياً، صباح اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، وذلك لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام ٢٠١٩ وعددهم 32 أم فائزة بمسابقة عيد الأم وفقاً للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من كافة الأطياف والتخصصات من ممثلي الجهات المعنية.

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وبلغ عدد المتقدمات للمسابقة هذا العام قد بلغ 635، وكما ذكرت فقد انطبقت بالفعل المعايير والشروط على 145 مرشحة من بينهن 29 مرشحة تجيد القراءة والكتابة، و110 منهن حاصلات على قدر من التعليم، ويبلغ عدد الأرامل 102 أرملة ومن المرشحات 10 أم بديلة، و7 أمهات لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، و4 أمهات من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وصرحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه قد تم اختيار 27 أما على مستوى الجمهورية؛ للتكريم هذا العام، بالاحتفال السنوي المركزي بالإضافة إلى أم بديلة وأم من ذوي الاحتياجات الخاصة وأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة تميز في المجالات الرياضية والفنية والعلمية بالإضافة إلى أم لشهيد القوات المسلحة وأم لشهيد الشرطة.

وأضافت "والي" أن أساس اختيار الأمهات المكرمات هو معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وقدرتها علي الحفاظ على تماسك الأسرة وإيجاد التوازن بين المسؤليات المتعددة للأم ورعاية الأبناء وإلتزام الأسرة بمنظومة القيم والقدرة على مواجهة الصعاب، و أهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتعظيم دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى لاسيما التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسرى وحمايتهم من مشكلات قد يتعرضون لها، و أن من أهم شروط اختيار الأم سواء الطبيعية أو من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الأم التي لديها إبن من ذوى معاقة هي الا يقل السن عن 50 سنة ولها قصة عطاء وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود بحد أقصى 5 أبناء ، وان يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال ويستثنى الابن المعاق ذهنياً غير قابل للتعليم.