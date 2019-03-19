أخبار مصر | "التدخل السريع" بـ"التضامن" ينقذ مسنا من جحود ابنه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التدخل السريع" بـ"التضامن" ينقذ مسنا من جحود ابنه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعامل فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، مع حالة مسن وجد في ظروف صحية صعبة جوكلا قدميه متورمة ويمشي باستخدام عجاز وهو مصاب بالقلب، وقد تبين أن اسمه صلاح .ع.ع من الشرقية ويبلغ من العمر 66 عام، كان يعمل فلاح في محافظة الشرقية ثم سافر إلي أحد دول الخليج للعمل فيها كعامل زراعي استمر لمدة خمس سنوات ثم عاد لمصر واشتري منزل بالشرقية إلا أنه فوجي بقيام ابنه وزوجته ببيع الارض والمنزل وطردوه وتركوه في الشارع.

وأبدى رغبته في الانتقال لأحد دور الرعاية الإجتماعية وعلي الفور قام الفريق بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي لايداعه بدار معانا لإنقاذ إنسان بالهرم لتلقي كافة أوجه الرعاية الإجتماعية.

وتتابع غادة والي وزيرة التضامن الأجتماعي، فرق العمل المشتركة والتي تم تشكيلها من برنامج اطفال بلامأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى، حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين وقد بلغ اجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل وحتى الجمعة 15 مارس 8389 حالة مشرد وطفل بلامأوى.

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وقد أشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع انه تم التعامل خلال يومي الخميس والجمعه الماضيين مع 166حالة منهم 82 حالة مشرد و 84 طفل بلا مأوى على مستوى محافظات الجمهورية، ومازالت محافظة القاهرة تتصدر عدد الحالات التي تم التعامل معها، حيث تم التعامل خلال يومي الخميس والجمعة مع 94 حالة منها 61 حالة مشرد و33 طفل بلامأوى، يليها محافظة الجيزة في عدد الحالات التي تم التعامل معها بإجمالي 26 حالة منهم 9 مشردين و17 طفلا بلا مأوى.

وتتنوع أنواع التدخلات التي تقدم من الفريق الى المواطنين ما بين الايداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة الى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة، حيث تم امس توزيع 2 بطانية و26 وجبة ساخنة عليهم.

وما زال الفريق يتلقى البلاغات عن حالات المواطنين والاطفال بلامأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و١٦٥٢٨ كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١ أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .