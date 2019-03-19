أخبار مصر | "التضامن": المؤسسة العقابية بالمرج تحتفل بعيد الأم اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": المؤسسة العقابية بالمرج تحتفل بعيد الأم اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة التضامن الاجتماعي حفلًا كبيرًا بالمؤسسة العقابية لرعاية الأحداث بالمرج، وذلك في إطار الإحتفال بعيد الأم، اليوم الثلاثاء، حيث يتم خلال الاحتفال تقديم فقرات غنائية لأبناء المؤسسة ممن أعيد تأهيلهم كأفراد صالحين للمجتمع.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفال عرض نماذج ناجحة من ابناء المؤسسة المتميزين علميًا وخلقيًا ورياضيًا واللذين استطاعوا تعديل سلوكهم من الانحراف إلى أفراد قادرين على نفع أنفسهم ومجتمعهم وأمضوا فترة تواجدهم بالمؤسسة وخرجوا إلى المجتمع ونفذوا مشروعات من خلال الرعاية اللاحقة واستطاعوا من خلالها تحقيق نجاحات وتحولوا إلى أفراد ناجحين.

ويذكر أن وحدة الرعاية اللاحقة بالمؤسسة العقابية لرعاية الأحداث بالمرج، نفذت مشروعات للأبناء المفرج عنهم في إطار تنفيذ البرامج الخاصة برعاية الأبناء وإعادة دمجهم لمكون الحياة الطبيعية بالمجتمع لحمايتهم من العودة للجريمة مرة أخرى ومساندتهم وأسرهم.