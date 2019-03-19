أخبار مصر | تداول 459 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 459 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 17 سفينة وتم تداول 459 شاحنة بضائع و80 سيارة حيث شملت حركة الواردات 276 شاحنة و63) سيارة فيما شملت حركة الصادرات 183 شاحنة بضائع و17 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن وهى محبة، نما اكسبريس، بوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية1، الحرية2 وغادرت السفينتين محبة وبوسيدون اكسبريس كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين بريدج وايلة ومغادرة السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر ثلاث سفن وهى ايلة، بريدج، سينا.

كما أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر انطلاق القاطرة البحرية "تحيا مصر 1، أمس من الشركة المصرية لبناء السفن احدى الشركات التابعة للقوات البحرية متجهة لميناء بورتوفيق بالسويس بعد انتهاء بناءها بتكلفة 115 مليون جنيه بقوة شد 70 طن، طول 36 متر، عرض 13 متر، غاطس 6 متر وسرعة 12 عقدة حيث تم انهاء كافة تجارب البحر والرصيف.

ومن المنتظر أن يقوم الفريق كامل الوزير وزير النقل برفع العلم المصرى على القاطرة بعد وصولها لميناء بورتوفيق وانهاء كافة التجارب والاجراءات اللازمة لبدء التشغيل بموانى البحر الأحمر.

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هذا وقد شهد وزير النقل المهندس كامل الوزير افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات " مارلوج 8" والذي ينظمه مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري ومعهد تدريب الموانئ التابعين للاكاديمية وبالتعاون مع مؤسسة ميناء مارسليا وهيئة قناة السويس وذلك تحت عنوان " نحو تنافسية عالمية في قطاع النقل البحري التوجيهات المستقبلية للاستثمار في الموانئ وشهد المؤتمر حضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والدكتورة دينا الظاهر مدير قطاع النقل والسياحة بجامعة الدول العربية وعدد من السفراء العرب والاجانب بالاضافة الي عدد من الجامعات المحلية والدولية والعربية وخبراء النقل البحري والمجتمع الملاحي

ويهدف المؤتمر الي جذب المتخصصين والخبراء بمجالات النقل البحري والموانئ البحرية واللوجستيات بما يصب في صالح تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمشاركة نخبة من المتخصصين من هيئات الموانئ والشركات المتخصصة في قطاع النقل البحري على المستوي المحلي والاقليمي والدولي.