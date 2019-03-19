مصر | المشدد 5 سنوات ونصف لسائق لاتجاره في الحشيش بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 5 سنوات ونصف لسائق لاتجاره في الحشيش بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار عصام الدين أحمد فريد، وعضوية المستشارين السيد محمود إبراهيم ومحمد أحمد سالمان، وأمانة سر أيمن محمد عثمان ومحمد عوض، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 5 سنوات ونصف، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الهرم.

وكان المستشار شريف توفيق المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، أحال القضية رقم 78160 لسنة 2018 جنايات الجيزة، والمقيدة برقم 5997 لسنة 2018 كلي جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها كريم سعيد منشاوي عبد السلام، 28 سنة سائق، لأنه في 21 ديسمبر 2018 بدائرة قسم شرطة الهرم أحرز جوهرا مخدرا "حشيش" وكان ذلك بقصد الاتجار فى غير الاحوال المصرح بها قانونا.

واحتجز المتهم المجني عليهما بسمة محمد محمود السيد، وتلا أحمد سعيد بمنزل الاولى بدون أمر احد الحكام المختصين وفي غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بذلك، وتعدى عليهما وعذبهما ضربا بأداة "سلك" مما حدث إصابتهما حال كون المجني عليها الثانية طفل، وأحرز اداة وسلاح ابيض "سلك، مطواه" بغير ترخيص ومما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني.

وتعود بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد باتجار المتهم فى المواد المخدرة بدائرة القسم، وفور انتقال القوة الامنية أبصرته أثناء إتجاره وبيع الحشيش، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة للتحقيق التي أحالته للمحاكمة الجنائية والتى أصدرت حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات في اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة والحبس مع الشغل سنتين فى اتهامه باحتجاز وتعذيب المجني عليهما سابق الذكر، والحبس 6 أشهر فى تهمة حياز سلاح أبيض بدون مسوغ قانوي.