مصر | القبض على صاحب محل أجبر عاملا على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على صاحب محل أجبر عاملا على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة المرج، من القبض على صاحب محل أجبر عامل على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه بسبب خلافات بينهما وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من "رمضان..ح.ع" 24 سنة عامل بمحل "فراشة" بمنطقة عزبة النخل "مصاب بجرح سطحى بالجبهة وكدمة بالرأس" بتضرره من"هيثم. م. م" 40 سنة صاحب المحل عمل المبلغ، مقيم (بدائرة قسم شرطة المطرية) لقيامه بالتعدي عليه بالضرب محدثاً إصابته المشار إليها وإكراهه على توقيع 17 إيصال أمانة على بياض.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء إرتكابها، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بأقوال المجنى عليه إعترف بإرتكاب الواقعة، وأضاف بأنه نظراً لإكتشافه قيام المجنى عليه بالإستيلاء على عدد من المقاعد والأدوات الكهربائية من داخل المحل عمله، فقام بالتعدى عليه بالضرب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه على بياض لإسترداد المسروقات.

وبإرشاد المشكو في حقه تم ضبط 17 إيصال أمانة مزيلين ببصمة وتوقيع المجنى عليه داخل المحل، وبسؤال المجنى عليه إتهمه بإرتكاب الواقعة وأنكر واقعة السرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.