مصر | ليلة سقوط "ضاحي".. "الأمن العام" يضبط عنصرا إجراميا شديد الخطورة وبحوزته أسلحة وذخائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليلة سقوط "ضاحي".. "الأمن العام" يضبط عنصرا إجراميا شديد الخطورة وبحوزته أسلحة وذخائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول الوزير للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بأسيوط، من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة، مطلوب في العديد من القضايا، وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بقصد الاتجار.

وأكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، قيام العنصر الإجرامى "ضاحي. ج. م" 49 سنة، عاطل، ومُقيم بدائرة مركز شرطة القوصية (سبق اتهامه فى 4 قضايا "سلاح ، قتل" ومحكوم عليه بالسجن لمدة 15 سنة مع الشغل فى قضية قتل وسلاح وذحيرة)، بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، متخذاً من مسكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بالتنسيق مع قوات الأمن المركزى، وأمكن ضبطه وبحوزته 5 قطع سلاح ناري، و1231 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وهاتف محمول، و5 آلاف جنيه، وسيارة ملاكي.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.