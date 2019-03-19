مصر | ضبط عاطل وبحوزته 5 آلاف قرص مخدر و250 جرام حشيش بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط عاطل وبحوزته 5 آلاف قرص مخدر و250 جرام حشيش بالإسكندرية.

ونجح ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، في ضبط المدعو "مصادف. خ. ح"، سن 40، مقيم الجراولة- محافظة مطروح وبحوزته (عدد 5000 قرص مخدر "ترامادول"- طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 250 جرام- مبلغ مالى).. وذلك حال تواجده بطريق قنال المحمودية بدائرة قسم شرطة سيدى جابر مستقلاً إحدى السيارات.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ،والسيارة لتسهيل عملية الترويج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

"اركنلي على جنب".. ضبط 6 أشخاص اختطفوا آخرين داخل "ميكروباص" لطلب فدية

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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على 6 أشخاص اختطفوا سمسارا وطالبوا بفدية لوجود خلافات مالية مع والد أحدهما بمدينة بدر.

وتعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة بدر أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الحي الثاني دائرة القسم، من ضبط سيارة أجرة "ميكروباص" يستقلها كلٍ من "مجدي. أ"، 29 سنة، عاطل، "جمال. ر"، 36 سنة، سمسار عقارات، سبق اتهامه في قضية مخدرات، "خالد. ع"، 25 سنة، "ميكانيكي"، "محمد . ص "، 17 سنة، "عاطل"، "يوسف . م"، 21 سنة، "عاطل" ، "محمد. ع"، 30 سنة، "سائق" ، (قائد السيارة)، وبصحبتهم المجني عليهما "محمود. س"، 35 سنة، "سمسار عقارات" ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، ونجل شقيقه "محمد . أ"، 14 سنة، "طالب" ومقيم بدائرة القسم.

وبمناقشة المجني عليهما قررا أنهما حال تواجدهما بمكتب عقارات بالحي الثايى بدائرة القسم (ملك والد الأخير) ، فوجئا بحضور المتهمين من (الأول إلى السادس) مستقلين السيارة الميكروباص المضبوطة، وقاموا باصطحابهما كرهاً عنهما إلى أن تم ضبطهم واتهموهم بالشروع في اختطافهما.

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول بسابقة وجود خلافات مالية بينه وبين والد المجني عليه الثاني، فاتفق مع باقي المتهمين على التوجه لمكتبه لاختطافه لإجباره على حل الخلافات المالية المشار إليها، إلا أنه فوجئ بعدم تواجده فقام بالاشتراك مع باقي المتهمين باصطحاب المجني عليهما داخل السيارة بقصد مساومته على إطلاق سراحهما مقابل حل الخلافات المالية بينهما، وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المتهم الأول واعترفوا باشتراكهم معه في ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.