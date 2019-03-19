مصر | ضبط فلاح هارب من 32 سنة سجن في المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط فلاح هارب من 32 سنة سجن في المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية في المنيا، من ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة والمطلوب ضبه للتنفيذ عليه في أحكام قضائية وبحوزته سلاح ناري وذخائر.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة سمالوط شرق بمديرية أمن المنيا من ضبط المدعو "رحاب.أ.م"، سن 35، فلاح، سبق اتهامه في 11 قضية متنوعة آخرها قضية "خطف"، والمطلوب للتنفيذ عليه في عدد 5 قضايا "سلاح ، إستعمال قوة ، سرقة ، تبديد " بلغ إجمالي مدة الحبس فيها 32 سنة سجن، وبالإضافة إلى كونه مطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتين "خطف" وضُبط بحوزته طبنجة عيار 9مم، عدد (4) خزينة ،عدد(17) طلقة من ذات العيار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.