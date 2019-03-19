مصر | النيابة تعاين موقع انتحار شاب بالسلام لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تعاين موقع انتحار شاب بالسلام لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل فريق من نيابة السلام، لمعاينة موقع انتحار شاب بمنطقة مؤسسة الزكاة، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتلقى قسم شرطة السلام أول، بلاغا يفيد بإنتحار شاب في العقد الثانى من عمره لمروره بأزمة نفسية بسبب وجود خلافات أسرية، مع أهله.

من خلال الفحص والتحريات تبين صحة البلاغ، وتم العثور على جثة الشاب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة التى تولت التحقيقات‎.

إخلاء سبيل 3 عاملين بتهمة التنقيب عن الاثار بالعزبة البحرية

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قررت نيابة حلوان الجزئية، إخلاء سبيل 3 عاملين لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار قديم بـالعزبة البحرية.

وتعود التفاصيل حسبما جاء في الأوراق الرسمية وردت معلومات، لمباحث قسم شرطة حلوان، تفيد بقيام كل من "فؤاد أحمد.ع"، و"علي س"، و"محمد. س"، بالتنقيب عن الآثار داخل العقار.

وبإعداد الاكمنه اللازمة والانتقال تبين صحة ماورد من معلومات ضبط المتهمين حال قيامهم بأعمال الحفر، وتبين قيامهم بعمل حفرة بعمق 4 أمتار، وعثر بحوزتهم على أداوت التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب عن الآثار داخل العقار.

حرر المحضر اللازم واخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.