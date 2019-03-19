مصر | مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات مفاجئة بين ضباط المباحث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات مفاجئة بين ضباط المباحث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حركة تنقلات مفاجئة، بين عدد من ضباط مباحث الجيزة، وشملت الحركة التي صدق عليها اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، عن تولي العقيد علاء فتحي مفتش مباحث شمال أكتوبر بدلا من العقيد محمد عبد الشكور الذي تم نقله إلى إدارة مباحث النشل بالمديرية، ونقل الرائد سامح بدوي رئيسا لمباحث منشأة القناطر، بدلًا من رئيس مباحث الشيخ زايد أول، ليتولى مكانه الرائد كريم سمير رئيسا لمباحث قسم أول الشيخ زايد.

كما تم تعيين المقدم يحيى زغلول مفتشا لأكتوبر، ونقل المقدم عمرو البطران إلى مباحث الآداب، بالمديرية، وتصعيد الرائد أحمد عصام معاون أول مباحث بولاق الدكرور ليتولى منصب رئيس مباحث قسم الطالبية، وتولي الرائد مصطفى عبد الله رئيسا لمباحث العمرانية بدلا من الطالبية، وتصعيد المقدم مصطفى مخلوف ليتولى منصب وكيل فرقة العياط والبدرشين.