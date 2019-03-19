مصر | السجن 5 سنوات لميكانيكي وآخرين بتهمة حرق منزل شخص بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 5 سنوات لميكانيكي وآخرين بتهمة حرق منزل شخص بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت الدائرة 19 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عادل أبو المال وعضوية المستشارين حاتم يوسف وخالد عمار، بمعاقبة ميكانيكي واثنين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهم بحرق منزل شخص أخر انتقاما منهم لمقتل شقيق اثنين منهم بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وكان المستشار حاتم فاضل أحال القضية رقم 6375 لسنة 2018 جنايات مركز الجيزة، والمقيدة برقم 1916 لسنة 2018 كلي جنوب الجيزة، إلى المحاكمة الجنائية، والمتهم فيها كل من رامي محمد علي محمد الفقي، 20 سنة ميكانيكي، وباسم محمد علي محمد الفقي، وحسن راضي محمد عبد الباسط، لأنهم فى 25 فبراير 2018 بجدائرة مركز الجيزة، وضعوا النار عمدا فى مسكن المجني عليه محمد كمال حسين لوجود خلافات فيما بين شقيقهم وبين نجل الاخير، مما اوغر صدرهم فلم يجد سبيلا إلا حرقا انتقاما فوضعوا مخططا أحكموا دقائقه درسا وأنفذوه بأن جلبوا مواد معجلة للاشتعال واضعين إياها بزجاجات أعدوها للتعدي على ممتلكات المجني عليه ثم اعتلوا أسطح العقارات المجاورة لسكن المجني عليه ملقين إياها بعقاره قاصدين من ذلك إضرام النيران به فأتت على كافة محتوياته.

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة مركز الجيزة بلاغا من شرطة النجدة باندلاع النيران بمسكن المجني عليه، ووتبين من التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة انتقاما من مقتل شقيق الاول والثاني، مما دفعهم لاشعال النيران بمسكن المجني عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق التى أحالت القضية لمحكمة الجنايات وأصدرت حكمها المتقدم.