بـ2 جنيه وبيع المواشي.. حكاية الأم المثالية بالشرقية

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استشهد زوجها وهي أم لبنتين الكبرى سنتين والصغرى بعمر سنةٍ واحدة بالإضافة إلى جنين بعمر شهرٍ واحد داخل أحشائها وكافحت لتعليم أبنائها بعملها في الحقول وتربية المواشي

النكسة.. تلك «الوصمة» سيئة الذكر في جبين الوطن قبل نحو 52 عامًا، شهدت أحداثًا جسام وحملت معها حزنًا بلغ منتهاه بالنسبة لأغلب المصريين، ومن بينهم امرأة فقدت الزوج والسند بين ضحايا الحرب التي خاضتها البلاد وقتها ضد العدوان، ومع إعلان استشهاده انتهى الأمر بأرملة ورثت عن زوجها معاش جنيهين، ورحل الرجل تاركًا لها طفلتين وجنين بالكاد بدأ في التكون داخل أحشائها، إلى أن الفصول التالية من القصة حملت معاناة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، انتهت بتتويج الزوجة أمًا مثلية على مستوى محافظة الشرقية.

على بعد أمتار بناحية «الملكيين الوسطانية» التابعة لقرية «الملكيين البحرية» بدائرة مركز الحسينية أقصى شمال المحافظة، عاشت الحاجة «سنية درويش مصطفى عمر»، والتي بلغت من العمر مبلغًا وشهدت سنواتها ظروفًا وصفتها صاحبة الـ72 عامًا لـ«التحرير» بالحدوتة التي بدأت

على بعد أمتار بناحية «الملكيين الوسطانية» التابعة لقرية «الملكيين البحرية» بدائرة مركز الحسينية أقصى شمال المحافظة، عاشت الحاجة «سنية درويش مصطفى عمر»، والتي بلغت من العمر مبلغًا وشهدت سنواتها ظروفًا وصفتها صاحبة الـ72 عامًا لـ«التحرير» بالحدوتة التي بدأت بـ«العيشة الشينة» ووصلت إلى نهاية سعيدة حملت معها شهادات جامعية ومؤهلات عليا وأبناء «يحكي ويتحاكى الناس بأدبهم وأخلاقهم»، قبل أن تسرد الحكاية من بدايتها.

وتزوجت «سنية» وهي بنت بالكاد أتمت ربيعها السادس عشر، وأعقب الزواج حملًا في طفلتها الكبرى «منى»، ثم الثانية «فريال»، وبينما يتحرك ولدها الأول في أحشائها التي لم تصل مدة خلقه داخلها لأكثر من ثلاثون يومًا، إلا ووقعت «النكسة»، وللمصادفة كان والد الطفلتين وشقيقهما «الجنين» يقضي خدمته بالجيش المصري، ليكتُب الله له الشهادة على أيدي العدوان الإسرائيلي الغاشم وقتها.

دارت الدنيا في عين الزوجة، والتي كانت بعمر ثمانية عشر عامًا وقتها، وراحت تبحث عن زوجها أو حتى رفاته، لكن جهود البحث ذهبت هباء على مدار سنة كاملة، قبل أن يعثر على بطاقته، والتي أثبتت استشهاده واستحقاق الزوجة لـ«2 جنيه» معاش كانت تذهب بصورة شهرية لتسلمهم من مديرية أمن الشرقية بمدينة الزقازيق، قاطعةً مسافة تتجاوز 120 كيلو مترًا ذهابًا إيابًا.

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السنة التي سبقت صرف المعاش شهدت حادثا سعيدًا برهنت خلاله الأم على صدق نيتها في استكمال الحياة من أجل أطفالها؛ إذ حانت لحظة ولادة الطفل، ليهبط إلى الدنيا تدوي صرخاته بحثًا عن أب يفرح به، ومع غياب الأم قررت الأم أن تسمي المولود على اسم أبيه «محيي محيي الدين» وفاءً لذكراه وأملًا في عودته، وألا ينقطع اسم الزوج من البيت، خاصةً وأن الحرب وقتها لم تكن لتُسفر عن عائدين فُقدوا خلالها.

ولأن الدنيا ليست بهينة و«العيشة صعبة» لم تجد الأم بدًا من النزول إلى سوق العمل تجمع المحاصيل وتعمل في حقول الجيران والفلاحين بـ«اليومية»، والتي بلغت عشرون قرشًا وقتها، فيما تكفل والدها بحراستها هي وأطفالها ليلًا وفي أوقات متقطعة من اليوم، إذ كانت تعيش وحدها في غرفة وحيدة تركها لها الزوج دون أرض أو سند، فكانت تجمع اليومية مع «المعاش» وتلجأ لوالدها يساعدها كلما ضاقت بها الظروف.

طرق الخطاب باب الأب طالبين يد «أرملة الشهيد»، لكن الأخيرة عزفت عن حتى سماع الطلبات، وكانت إجابتها واحدة وحاسمة في وجه والدها: «اختارت عيالي وهربيهم ومش هجيب لهم رجل يزعلهم».

وهن جسد الأم بعد فترة لم تتجاوز ستة سنوات، أصيبت فيها بـ«الدرن» وبدأت معاناتها مع المرض، لكنها رغم ذلك استكملت طريق كفاحها كما عكفت، ومن خلال المعاش وعملها بالأراضي والغيطان، بالإضافة إلى تربية المواشي وبيعها.

وتوجَ الله مجهودها ببيت بنته، وحصول الأبناء على شهادات عليا، وصلت بالأولى إلى منصب مديرة المدرسة الإعدادية المهنية بالحسينية، وتقلدت شقيقتها منصب الموجه الأول للاقتصاد المنزلي على مستوى الإدارة التعليمية، واكتفى الابن بالحصول على بكالوريوس التجارة، لكن قطار الوظائف الحكومية قد مضى، على حد وصف الأم: «كان نفسي يتوظف في الحكومة».

الأم المثالية بالشرقية نوهت بأن ابنها ابتلاه الله في طفله «محمد» والذي أكمل ربيعه الثاني قبل أيام قليلة، حيث ولد الصغير مصابًا بالتصاق فشلت معه محاولات الطب في النواحي التي لجأوا إليها، راجية من الله أن يمن عليهم بعطف من يتكفل بعلاج الطفل وسفره للخارج، أو حتى عرضه على كبار الأطباء، وبعثت برسالة مُسجلة للرئيس السيسي قبل لقائه وتكريمه لها، وسط أمنية تداعبها بأن يرزقها الله بـ«الحجة الكبيرة».