انت الان تتابع شبورة وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود، اليوم، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافىء على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:المدينة: الصغرى - العظمىالقاهرة 14 26شبين الكوم 13 25طنطا 13 25دمنهور 12 21الإسكندرية 12 21بلطيم 12 21مطروح 9 20السلوم 10 23سيوة 7 24بورسعيد 13 20دمياط 13 21الزقازيق 13 26الاسماعيلية 10 26السويس 11 26العريش 9 21رفح 9 21رأس سدر 13 26نخل 5 23نويبع 16 28طابا 11 25كاترين Advertisements درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:

المدينة: الصغرى - العظمى

القاهرة 14 26

شبين الكوم 13 25

طنطا 13 25

دمنهور 12 21

الإسكندرية 12 21

بلطيم 12 21

مطروح 9 20

السلوم 10 23

سيوة 7 24

بورسعيد 13 20

دمياط 13 21

الزقازيق 13 26

الاسماعيلية 10 26

السويس 11 26

العريش 9 21

رفح 9 21

رأس سدر 13 26

نخل 5 23

نويبع 16 28

طابا 11 25

كاترين 6 23

الطور 14 25

شرم الشيخ 17 27

الغردقة 16 28

مرسى علم 15 26

الفيوم 10 27

بني سويف 10 27

المنيا 9 27

أسيوط 9 27

سوهاج 10 28

قنا 11 29

الأقصر 12 30

أسوان 13 31

أبو سمبل 13 30

الوادي الجديد 11 29

شلاتين 17 29

أبو رماد 17 28

رأس حدربة 18 27 اقرأ أيضًا: 7 طرق لتهوية المنزل في الشتاء.. فتح النوافذ مهم

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