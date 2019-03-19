شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لتلاميذ مدارس البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت، اليوم الثلاثاء، أعمال الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لتلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وتستمر الفعاليات حتى 28 مارس الجاري.

وأكد دكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم تشكيل87 فريقًا و16 مشرفًا، وعقد ندوات توعية للطلاب بجميع المدارس المستهدفة، وأن عدد الطلاب المستهدفين 61597 طالبًا وطالبة على مستوى جميع الإدارات، ويتم تجريع التلاميذ من خلال فرق مدربة بجميع الإدارات للمرور على المدارس.

وأضاف «مرعي» أن الحملة تهدف إلى القضاء على الديدان المعوية بين تلاميذ المدارس، «حكومي- خاص- أزهرى»، وحماية أطفالنا من مضاعفات عدوى الديدان المعوية، وتوعية التلاميذ بطرق تجنب الإصابة بالديدان المعوية والتوعية بمدى خطورة الإصابة بالديدان المعوية والأثر السلبي على صحة التلاميذ.