شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: خروج 17 حالة من مصابي حادث انقلاب «سيارة الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عصام فرحات، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالشرقية، إنه تم خروج 17 حالة من مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق بلبيس- العاشر من رمضان.

وأضاف «فرحات»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن من بينهم 13 حالة في مستشفي بلبيس المركزي، و4 حالات أخرى في مستشفى الزقازيق الجامعي، مشيرًا إلى أنه لا تزال هناك 6 حالات أخرى داخل مستشفى الجامعة تتلقي العلاج.

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وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد كلف اللواء علاء رشاد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق بلبيس- العاشر، والذي أسفر عن إصابة 23 شخصًا.

وانتقل سكرتير عام المحافظة إلى مستشفي بلبيس للوقوف على الحالة الصحية للمصابين، حيث تقرر تحويل 10 منهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج، وخروج 13 حالة أخرى بعد تلقيهم العلاج اللازم بمستشفى بلبيس المركزي.

وكلف محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة بضرورة إجراء الكشف والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين في التخصصات الضرورية والعاجلة «جراحة- عظام- مخ وأعصاب»، واتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية حتي يتماثل المرضي للشفاء.