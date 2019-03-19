شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة ومحافظ القاهرة يطلقان «القضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ المدارس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الثلاثاء، من مدرسة القصر العيني الرسمية إشارة البدء في حملة القضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ المدارس الابتدائية في العاصمة ضمن المرحلة الثانية للحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية والتي تضم 11 محافظة وتستمر من اليوم وحتى 28 مارس الجاري.

وقال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن المحافظة حرصت على تقديم الدعم الكامل للحملة والتنسيق ما بين مديرية الشؤون الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي وكافة الجهات المعنية من مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة وأئمة المساجد والكنائس للتعريف بأهمية الحملة وتحقيق الهدف المنشود منها وهو الحد من معدل انتشار الطفيليات بين تلاميذ القاهرة بالمرحلة الابتدائية والبالغ عددهم 1.218 (مليون ومائتين وثمانية عشرة ألفا) طالب بالتعليم الحكومي والخاص والأزهري، مشيراً إلى أن الجرعة المقدمة للطالب عبارة عن قرص واحد من عقار «الميتادزول» لمرة واحدة فقط.

رافق المحافظ ووزيرة الصحة في جولتهم اللواء أحمد فؤاد، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور محمد شوقي، مدير مديرية الشؤون الصحية، ومحمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة والوزارة.