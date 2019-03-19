شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون مشترك بين نادى «قضاة الإسكندرية» و «الأكاديمية العربية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضمن فعاليات ختام المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات «مؤتمر مارلوج 8» يوقع المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، بروتوكول تعاون مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى اليوم الثلاثاء.

يأتي هذا استمراراً للتعاون البناء بين الأكاديمية ونادى قضاة الإسكندرية لتنمية مهارات المستشارين وذويهم ويتضمن البروتوكول عدة بنود أهمها ما يخص برامج الدراسات العليا والدرجات العلمية في الماجستير والدكتوراة.