شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد المشاركين فى معرض الزهور إلى 180 عارضًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع عدد المشاركين في معرض زهور الربيع في دورته الـ86، التي يفتتحها الدكتورعزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، يوم 21 مارس الجارى، إلى 180 عارضاً ومشاركاً.

وأكدت الدكتورة جيهان المنوفى، رئيس قطاع الإرشاد بالوزارة، أن الوزارة حريصة على استيعاب العدد الأكبر من الراغبين في المشاركة في المعرض.

وقالت إن الوزارة لن تكتفى بتنظيم المعرض والإشراف عليه فقط، بل ستحرص على أن يكون لقطاعاتها وجود ضمن العارضين.

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وأضافت أن الوزارة ستتواجد بعرض منتجات الصوب الزراعية، ومنتجات معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، كما تحرص الوزارة على التواجد بقطاعها التثقيفى بمكتبة لمجلس الإعلام الريفى، إلى جانب العديد من الأنشطة التثقيفية الأخرى التي ستُقام خلال المؤتمر.

وقال الدكتور السعدى بدوى، أستاذ نباتات الزينة بزراعة القاهرة، المشرف الفني على الحدائق النباتية بوزارة الزراعة، إن المعرض يُقام هذا العام على مساحة حوالى 14 فداناً، وإن هناك أجنحة خاصة للمنتجات المكملة لإنتاج نباتات الزينة والزهور، جنباً إلى جنب مع المتخصصين في تنسيق المساحات الخضراء، وصناع ومستوردى مستلزمات الإنتاج الزراعى.

وأشار د. السعدى إلى وجود مساحات مخصصة للجمعيات الأهلية المهتمة بالبيئة ونشر ثقافة الاهتمام بالزهور والحدائق.

والمعروف أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، وتقيمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان على نصف مساحة الحديقة، ويستمر 45 يوماً، ويشهد المعرض اهتماماً متزايداً كل عام، وتستهدف الوزارة الوصول إلى مليون زائر في هذه الدورة، كما تهدف الوزارة إلى تحويله إلى حدث ثقافى اقتصادى متميز يحرص على زيارته كل المصريين من خلال الاهتمام بقطاع الزهور ونباتات الزينة والصناعات المرتبطة بها.