شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن بعض مناطق القاهرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار سادت حالة من الغضب بين سكان مناطق التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بسبب انقطاع المياه لساعات طويلة دون قيام جهاز القاهرة الجديدة بالكشف عن أسباب الانقطاع.

وقال عدد من سكان منطقتي النرجس والمستثمرين وغيرهما من المناطق إن المياه انقطعت منذ صباح أمس ولم تعد حتى صباح اليوم الثلاثاء.

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