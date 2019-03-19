شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أسماء الشهداء علي مدارس ومساجد وميادين محافظة شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إطلاق أسماء الشهداء على شوارع ومدارس ومساجد وميادين المحافظة، تكريمًا لهم وتخليدًا لذكراهم.

وأكد العميد أسامة الغندور سكرتر عام المحافظة خلال اجتماع «اللجنة العليا للتسميات» والذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور أعضاء اللجنة من القيادات التنفيذية ومديري الإدارات والمديريات المعنية النظر في طلبات المواطنين على تسمية عدد من المدارس والمساجد والميادين بأسماء الشهداء.

أضاف الغندور أنه تقرر إطلاق اسم الشهيد عمرو رشاد ابراهيم على مدرسة الوحدة للتعليم الأساسي برفح، والشهيده زينات محمد الدسوقي على جناح بمدرسة الشهيد شريف محمد حسين بالعريش، واللواء لبيب شراب، على ميدان الساعة بالعريش، والشهيد عيد محمد منسي على مسجد الغفار بالعريش، والنقيب محمود صلاح فارس، على مدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنين.

وأشار الغندور إلى إطلاق أسماء عدد من الشهداء على عدد من الشوارع والمدارس والمساجد والميادين بمختلف مدن المحافظة خلال اجتماعات اللجنة السابقة، حيث تجتمع اللجنة كل 3 أشهر لبحث الطلبات المقدمة من المواطنين.