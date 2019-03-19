شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبي على لغة الإشارة لموطفي مكاتب الشهر العقاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدورة التدريبية الأولى على لغة الإشارة لـ22 موظفًا بمكاتب الشهر العقاري بالجيزة والقاهرة، اليوم الثلاثاء، بدار المشاة، وتستمر لمدة 10 أيام، وذلك تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين وزارة العدل والمجلس القومي لشؤون الإعاقة الذي تم توقيعه في يناير الماضي.

وقالت وزارة العدل إن هذه الدورة تُعد ضمن خطة وزارة العدل بمشاركة المجلس القومي لشؤون الإعاقة لإتاحة برامج تدريبية متخصصة لموظفي وزارة العدل المتعاملين مع الجمهور، وللتيسير على ذوي الإعاقة في إنجاز جميع شؤونهم وتوفير الخدمات لهم، تفعيلاً للمادة 32 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي إطار المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 4637 لسنة 2013.

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وتتناول الدورة تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع المواطنين من ذوي الإعاقة السمعية وتذليل الصعاب التي تواجههم أثناء تواجدهم بمكاتب الشهر العقاري.

كما سيتم تدريب الموظفين على المهارات الأساسية للغة الإشارة، وعلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والتحدث معهم بلغة الإشارة أثناء طلبهم تحرير توكيل عام قضايا وتوكيل بيع للنفس وللغير وتوكيل عام شامل وبنوك، وكذلك إجراءات التسجيل أو التصديق على عقود البيع وتسجيل عقود الإيجار وإقرارات الشهادة والتنازل.

وتهدف الدورة التدريبية إلى حماية وتعزيز حقوق المواطنين ذوي الإعاقة والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة السمعية.