شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية» تشارك في معرض «إنتل» الدولي للعلوم مايو المقبل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مصطفى العجمي، القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، حصول المحافظة على 3 جوائز كبرى لتمثيل مصر في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة 2019، والذي سيقام بولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 12 وحتى 17 مايو المقبل.

وأوضح «العجمى»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن الإسكندرية حصلت على المركز الأول والثالث والرابع من أصل خمسة مراكز، مشيرا إلى أنها حصدت المركز الأول جمهوري بأربعة مشروعات في مجالات الكيمياء وعلوم الحيوان والطاقة الفيزيائية والطاقة الكيميائية، وحصلت على المركز الثاني جمهوري في خمسة مشروعات في مجالات وهي علوم المواد والطاقة الكيميائية والهندسة البيئية والطاقة الفيزيائية والهندسة الميكانيكية، كما حصدت المركز الثالث جمهوري في مجال علوم المواد، وفي الجوائز الخاصة حصد تعليم الإسكندرية أربع جوائز خاصة مقدمة من المؤسسات الدولية والجامعات المتخصصة، كما حصد تعليم الإسكندرية على المركز الأول جمهوري تحت السن في مجال الرياضيات.

وأشار إلى أن تعليم الإسكندرية شاركت بـ37 مشروعًـا من أصل 156 مشروعًـا مقدمة من مختلف المحافظات المشاركة لتحصد الإسكندرية 18 مركزًا جمهوريْـا، لافتا إلى أنه تم إعلان الجوائز بحضور ممثل عن القنصلية الأمريكية، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتورة فتحية خير مدير عام التعليم الإلكتروني بالوزارة، وممثل عن وزارة الشباب والرياضة، وممثل عن مؤسسة مصر الخير.

الإسكندرية تمثل مصر في معرض «إنتل» الدولي بأمريكا

الإسكندرية تمثل مصر في معرض «إنتل» الدولي بأمريكا