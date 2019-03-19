شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 17 طالب وطالبة من مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ بحالات إجهاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اطمأن الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، على حالة 17 طالباً وطالبة من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، لإصابتهم بحالة إجهاد ودوخة شديدة عقب وصولهم لفندق المدرسة، بعد مشاركتهم بمعرض أيسف للعلوم والهندسة بالإسكندرية لمدة 3 أيام متتالية.

وانتقلت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، من مكتبها لمستشفى كفر الشيخ العام عقب تلقيها اتصالاً بتعرض الطلاب لحالة إجهاد ودوخة وقيء عقب وصولهم للفندق بربع ساعة، وتابعت حالة الطلاب وتقديم العلاج اللازم لهم، رافقها خلال اطمئنانها على الطلاب الدكتور المدير العام للتعليم العام، وعدد من قيادات المديرية، واتصلت وكيل الوزارة بالدكتور فيصل جوده، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، والدكتور لطفي عبدالسميع مديرعام المستشفي، ورافقوها لمتابعة حالة الطلاب وتقديم الإسعافات اللازمة لهم.

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كما انتقل للمستشفى وفندق مدرسة المتفوقين اللواء محمد بنداري ،السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبوغنيمه،السكرتير العام المساعد للإطمئنان على الطلاب والطالبات.

وتابع الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، حالة الطلاب والطالبات المصابين، كما تلقى اتصالاً من الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اطمأن خلاله على حالة الطلاب والطالبات، واستقرار حالتهم.

وعلى جانب آخر عبر الطلاب والطالبات عن استيائهم من نتيجة المسابقة التي حرمتهم من الفوز بالمراكز الأولى برغم جودة مخترعاتهم بالاضافة إلى سوء الإقامة بنزل الشباب بأبوقير، وبُعد المسابقة بين مكتبة الإسكندرية ونزل الشباب مما جعلهم يشعرون بالإحباط .

ويذكر أن 4 طلاب بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة كفر الشيخ، حصلوا على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في المعرض السنوي على مستوى الجمهورية، «أيسف للعلوم والمهندسة» بمكتبة الإسكندرية ،حيث حصلت الطالبتان سلمي عبدالسلام ،ورضوى وحيد الطالبتان بمدرسه المتفوقين على المركز الثاني على مستوى الجمهوريه بمشروع hybrid system، «النظام الهجيني»، وحصلت الطالبة الهام خالد عطا الله ،والطالب محمد وليد كمال بمدرسه المتفوقين على المركز الثاني على مستوى الجمهورية لمشروع .ultra critical care، «العناية المركزة للموجات فوق الصوتية»، كما حصل الطلاب رحاب يحيى، روان أشرف بكر ،وأية إيهاب مهدي بمدرسه المتفوقين على جوائز خاصه من مؤسسة asm لعلوم المواد.