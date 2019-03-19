شكرا لقرائتكم خبر عن تاخر إقلاع 5 رحلات دولية بمطار القاهرة لسوء الأحوال بمطارات الوصول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأوضحت مصادر، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات، رحلة شركة نسما للطيران رقم 182 والمتجهة إلى ينبع، الخطوط الجوية العمانية رقم 408 والمتجهة إلى مسقط، لسوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات.
وأشارت المصادر، إلى تأخر إقلاع رحلتى الخطوط الجوية التركية رقم 693 و691 والمتجهتان إلى اسطنبول، ورحلة شركة الخطوط الجوية البريطانية رقم 154 والمتجهة إلى لندن، بسبب ظروف التشغيل.
كانت هذه تفاصيل خبر تاخر إقلاع 5 رحلات دولية بمطار القاهرة لسوء الأحوال بمطارات الوصول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.