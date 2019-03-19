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وزيرة الصحة تعطى تلاميذ مدرسة القصر العينى قرص القضاء على الديدان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعطت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جرعة العلاج المخصصة للقضاء على الديدان المعوية، لطلاب مدرسة القصر العينى الرسمية للغات التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية.

 

وقالت وزيرة الصحة، إن المرحلة الأولى من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية، استهدفت 16 محافظة بإجمالى 8 مليون و400 ألف تلميذ فى المرحلة الابتدائية، موضحة أن المرحلة الثانية والتى انطلقت اليوم تستهدف 4 ملايين طفل فى المرحلة الابتدائية، بإجمالى قرابة 12 مليون و500 ألف من سن 6 سنوات حتى 12 سنة ضد الديدان المعوية. 

 

وأوضحت وزيرة الصحة، أن دور وزارة الصحة الحفاظ على الصحة العامة للمصريين والأطفال لأن الديدان المعوية تؤثر وتصيب الأطفال بالانيميا، وبالتالى تؤثر على تركيزهم ونسبة الاستيعاب، موضحة أن الحملة تستهدف توعية الأسر  والأطفال بضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية والعامة، مشددة على أن الأدوية المخصصة للقضاء على الديدان المعوية آمنة تماما.

 

وأوضحت أن دور وزارة الصحة ليس علاجى فقط، وإنما الحفاظ على الصحة العامة، وهناك 12 مليون طالب يتم الكشف المبكر عليهم ضد السمنة والتقزم، موضحة أن حملة القضاء على الديدان المعوية تتم تحت إشراف من وزارة الصحة العالمية.

 

وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (1)

 

وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (2)

 

وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (3)

 

وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (4)

 

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وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (5)

 

وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (6)

 

وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (7)

 

وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (8)

 

وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (9)

 

وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (10)

 

وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (11)

 

وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (12)

 

وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (13)

 

وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (14)

 

وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (15)

 

وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (16)

 

وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (17)

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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