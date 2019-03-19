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وزيرة الصحة تؤكد تطعيم 16 مليون طفل ضد شلل الأطفال الشهر الماضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم تطعيم قرابة 16 مليون طفل الشهر الماضى ضد شلل الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، موضحة أن وزارة الصحة تسير فى عدة مبادرات للحفاظ على صحة الأطفال والمصريين

 

وأضافت وزارة الصحة خلال إطلاق فعاليات المرحلة الثانية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب مدرسة قصر العينى الرسمية للغات،  أن الفترة المقبلة تشهد إجراءات تصحيحة فى الصحة الوقائية كعامل ومحور مهم لبناء الإنسان .

 

وشددت وزيرة الصحة على أهمية توعية الأطفال بالنظافة الشخصية.

 

وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (1)

 

وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (2)

 

وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (3)

 

وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (4)

 

وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (5)

 

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وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (6)

 

وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (7)

 

وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (8)

 

وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (9)

 

وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (10)

 

وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (11)

 

وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (12)

 

وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (13)

 

وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (14)

 

وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (15)

 

وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (16)

 

وزيرة الصحة تطلق حملة القضاء على الديدان (17)

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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