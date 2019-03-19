شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع اليوم مع وزيرة الصحة نتائج حملة "100 مليون صحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لمتابعة نتائج حملة 100 مليون صحة . كما يلتقي رئيس الوزراء ، اليوم أيضا ، وزير الاتصالات والاعلام بجمهورية روسيا الاتحادية بحضور المهندس عمرو طلعت ، وزير الاتصالات المصرى لبحث سبل التعاون المشترك . Advertisements كما يلتقي رئيس الوزراء ، كلا من الدكتور محمد معيط ، وزير المالية والدكتور علي مصيلحي ، وزير التموين كلا على حدا لمتابعة ملفات كل قطاع .

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