وزير الخارجية يلتقى نائب رئيس الوزراء العمانى فى مسقط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية سامح شكرى فى مُستهل زيارته إلى مسقط ، أسعد بن طارق آل سعيد ، نائب رئيس الوزراء العماني والممثل الخاص للسلطان قابوس. كما عقد شكرى جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره وزير الشؤون الخارجية العمانى يوسف بن علوى، وذلك قبيل انعقاد الدورة الرابعة عشر للجنة المصرية العُمانية المشتركة فى مسقط. ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ صورا تجمع وزير الخارجية سامح شكرى مع نائب رئيس وزراء عمان، ووزير الشئون الخارجية يوسف بن علوى. Advertisements وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بالقول "مصر وعمان تاريخ من العلاقات المتميزة على المستوى الرسمى والشعبى".

وزير الخارجية يلتقى نائب رئيس الوزراء العمانى

وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء العمانى

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