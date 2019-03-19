ضبط 11 حالة اشتباه في المنطقة الأثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان

شنت أجهزة الأمن حملة مكبرة لإزالة كافة صور الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون في ارتكابهم لمخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة والسائحين.

شارك في الحملة ضباط (الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مرور الجيزة، قوات الأمن، شرطة المرافق، تأمين المناطق السياحية والأثرية، الحماية المدنية).

وأسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 11 حالة اشتباه، 7 بائع متجول، و3 خيّالين وجمّالين، وتنفيذ 14 حكما قضائيا متنوعا.

وفي في مجال المرافق تحت إشراف اللواء حسن الدماطي، تم رفع 100 لوح خشب و75 كرسيا و5 استاندات حديدية وثلاجات عرض وعربات يد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.