تنفيذ 106 أحكام قضائية في حملة بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شنت قوات الشرطة حملة لإزالة الإشغالات وحالات التعدي على الطريق العام وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون بمنطقة العمرانية. وأعدت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة برئاسة حكمدار الجيزة واللواء محمد الألفي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبمشاركة ضباط إدارة شرطة المرافق والمرور وقوات الأمن والأمن المركزي، بالتنسيق مع مسؤولي المحافظة والحي لرفع الإشغالات والمعوقات. وأسفرت الحملة عن ضبط قطعتي سلاح أبيض وتنفيذ 106 أحكام قضائية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية، والقبض على اثنين من المسجلين خطرًا. وشملت الحملة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني فحص وحدات سكنية ومقاهي، فضلا عن إزالة عشرات الإشغالات من كراسي واستاندات حديدية وثلاجات عرض وعدد من أسطوانات البوتاجاز بمشاركة شرطة المرافق بقيادة اللواء حسن الدماطي.

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