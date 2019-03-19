بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات التي أجراها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

البداية من قطاع أكتوبر، إذ تولى العقيد علاء فتحي مفتش مباحث شمال أكتوبر بدلا من المقدم محمد عبد الشكور الذي تم نقله إلى إدارة مباحث النشل، وتعيين المقدم يحيى زغلول مفتشا للواحات وتعيين الرائد سامح بدوي رئيسا لمباحث منشأة القناطر.

وشملت الحركة تصعيد الرائد كريم سمير ليتولى منصب رئيس مباحث قسم أول الشيخ زايد، الأمر نفسه للرائد أحمد عصام معاون أول مباحث بولاق الدكرور ليتولى منصب رئيس مباحث الطالبية.

وتم نقل الرائد مصطفى عبد الله ليشغل منصب رئيس مباحث العمرانية قادما من الطالبية، وفي الجنوب، تم تصعيد الرائد مصطفى مخلوف ليتولى منصب وكيل فرقة العياط والبدرشين، ونقل الرائد عمرو البطران إلى مباحث الآداب.​