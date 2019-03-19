إعادة فتح طريقي "العلمين" و"الإسكندرية" أمام حركة السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح طريقي العلمين الصحراوي، والإسكندرية الصحراوي، من بوابات الإسكندرية حتى منطقة الماستر أمام حركة السيارات بعد انقشاع الشبورة المائية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.​