"قرص سهل البلع".. انطلاق المرحلة الثانية من حملة القضاء على الديدان المعوية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
تصوير - محمود بكار:
أطلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المرحلة الثانية من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بين تلاميذ المدارس، اليوم الثلاثاء وتستمر حتى يوم 28 مارس الحالي في 11 محافظة.
تستهدف المرحلة الثانية من الحملة تجريع 4 ملايين و73 ألف طالب وطالبة بعقار "المبندازول 500 مجم".
وشاركت الوزيرة في إطلاق الحملة من مدرسة القصر العيني الابتدائية الرسمية للغات، مؤكدة أن العقار عبارة عن قرص واحد سهل المضغ والبلع، وهو آمن وفعال وليس له أى أثار جانبية.
وتشمل محافظات المرحلة الثانية: القاهرة، والسويس، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وشمال سيناء.
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