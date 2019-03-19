رئيس الوزراء يتابع اليوم مع وزيرة الصحة نتائج حملة "100 مليون صحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لمتابعة نتائج حملة "100 مليون صحة". كما يلتقي رئيس الوزراء، أيضًا وزير الاتصالات والإعلام في جمهورية روسيا الاتحادية بحضور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات المصري لبحث سبل التعاون المشترك. كما يلتقي رئيس الوزراء كلًا من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، كلًا على حدا لمتابعة ملفات كل قطاع.​

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