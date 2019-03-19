آخرها "فلاحة الحوامدية".. "الثقافة" عن تشويه التماثيل: "مش هنوقف أمن عليهم" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تقف كل قرارات الحكومة، وعقوبات القانون، ومطالبات المثقفين؛ عاجزة عن رفع المعاناة التي تتعرض لها الكثير من التماثيل الفنية في الميادين العامة.

فلا يكاد الوسط الأدبي والفني يفيق من تشويه أحد التماثيل، إلا ويجد نفسه في قلب معمعة جديدة لتشويه تمثال آخر، بشكل أكثر فجاجة من المرة الأولى.

وفي آخر حلقات التشويه التي تتعرض لها التماثيل في الميادين العامة، ضجت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بالسخرية من تشويه تمثال "الفلاحة المصرية" للمثّال الراحل فتحي محمود، عند مدخل مدينة الحوامدية جنوب الجيزة بعد تجديده، حيث يظهر التمثال وشفاهه مدهونة باللون الأحمر الصارخ، وأحد الركبتين باللون الذهبي دون الأخرى، فتبدو الفلاحة وكأنها جالسة على الطريق بركبة "عارية".

وتتضاعف مأساة هذا التمثال الذي أبدعه تلميذ الفنان العالمي محمود مختار، إذا عدنا بالزمن شهر أكتوبر الماضي عندما قام حي العمرانية بتشويه النسخة الأخرى لتمثال "الفلاحة المصرية" الذي يزين مدخل مدينة السينما في شارع الهرم، حيث قام بطلائه بالجير الأبيض ما دفع الدكتورة إيناس عبدالدايم إلى التدخل لإنقاذ التمثال.

وبعد تشويه المحليات لتمثال "الفلاحة المصرية" بالحوامدية، نزلنا إلى تمثال "الفلاحة المصرية"، بشارع الهرم لنرى ماذا حدث له بعد عدة اشهر من ترميمه وإعادته إلى حالته الأولى.

وكانت المفاجأة أن التمثال الذي تم ترميمه منذ عدة أشهر، تم تشويهه مجددًا، ولكن بأيدي العشاق و"الحبيبة"، الذين حرصوا على تخليد ذكرياتهم على التمثال.

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وكان لافتًا أن يطال التشويه جسم التمثال بالكامل، وجاءت العبارات المكتوبة على جسم التمثال من عينة "موكة.. بحبك يا أحمد ناصر"، مع العديد من قلب "كيوبيد الذي يخترقه الأسهم"، وبألوان الأسود والأحمر ما يزيد من تشويه التمثال بشكل غير مسبوق.

الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة، قال إن تشويه تمثال الفلاحة المصرية في الحوامدية تكرار لنفس الأزمة التي عانوا منها الأشهر الماضية، مع تمثال الفلاحة المصرية في شارع الهرم.

وأضاف لـ"الخليج 365": "رممنا تمثال الحوامدية أيضًا منذ عدة أشهر ولا أعلم لماذا قامت المحليات بطلاؤه بهذا الشكل؟".

وأكمل سرور: "نبهنا على كل المحافظين ورؤساء الأحياء بعدم التعامل الفني مع التماثيل أو طلائها بأي شكل لأن لها ضوابط فنية ويجب أن يتصدى الفنانون لهذا الأمر بدلًا ما نشاهده في هذا الصدد".

وحول تشويه الجمهور لتمثال الفلاحة المصرية في الهرم، قال سرور: "هذه قضية شائكة لأن التمثال لا يقع في عهدتنا وإنما في ميدان عام، تابع للحي، مش هاوقف أمن من القطاع على كل تمثال".

وأضاف سرور: "أصبح ما يحدث مع التماثيل في الميادين العامة شيئ مرعب، فما بين مطرقة تشويه المحليات وطلاء التماثيل بشكل غير فني، وسندان تشوية العشاق بالكتابة عليها، تعاني التماثيل الأمرين في الشوارع".

جدير بالذكر أن سخرية عارمة عمت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد تداول صور التقطها الإعلامي عبدالبصير حسن، لتمثال "الفلاحة المصرية" للمثّال الراحل فتحي محمود، عند مدخل مدينة الحوامدية جنوب الجيزة عقب تجديده، حيث يظهر التمثال وشفاهه مدهونة باللون الأحمر الصارخ، وأحد الركبتين باللون الذهبي دون الأخرى، فتبدو الفلاحة وكأنها جالسة على الطريق بركبة "عارية".​