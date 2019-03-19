أخبار مصر | اليوم.. "مدبولي" يلتقي وزير الاتصالات الروسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "مدبولي" يلتقي وزير الاتصالات الروسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة؛ لبحث عدد من ملفات وزارة الصحة وتنفيذ توصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ملتقى الشباب العربي الإفريقي؛ لإطلق مرحلة جديدة من حملة "100 مليون صحة"، للضيوف المقيمين في مصر.

كما يلتقي "مدبولي" وزير الاتصالات والإعلام بجمهورية روسيا الاتحادية؛ لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات المصري.

كما يلتقي رئيس الوزراء، الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ لبحث عدد من ملفات الوزارة.

ويلتقي أيضا الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين؛ لبحث توفير السلع الإسبانية للمواطنين، بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان المبارك وعدد من ملفات الوزارة.