أخبار مصر | عاجل.. حركة تنقلات في مباحث الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حركة تنقلات في مباحث الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء رضا العمدة، حركة تنقلات لعدد من الضباط بين الأقسام الشرطية.

وكان من أبرز التنقلات، نقل الرائد مصطفى عبد الله، من رئيس قسم شرطة الطالبية، إلى رئيس مباحث قسم العمرانية، وتولي الرائد كريم سمير، معاون مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، منصب رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد.

الحركة شملت أيضًا، نقل الرائد سامح بدوي، رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، لتولي رئاسة مركز شرطة منشأة القناطر، بينما تولى الرائد أحمد عصام، منصب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية.