مصر | إخلاء سبيل 3 عاملين بتهمة التنقيب عن الاثار بالعزبة البحرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل 3 عاملين بتهمة التنقيب عن الاثار بالعزبة البحرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة حلوان الجزئية، إخلاء سبيل 3 عاملين لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار قديم بـالعزبة البحرية.

وتعود التفاصيل حسبما جاء في الأوراق الرسمية وردت معلومات، لمباحث قسم شرطة حلوان، تفيد بقيام كل من "فؤاد أحمد.ع"، و"علي س"، و"محمد. س"، بالتنقيب عن الآثار داخل العقار.

وبإعداد الاكمنه اللازمة والانتقال تبين صحة ماورد من معلومات ضبط المتهمين حال قيامهم بأعمال الحفر، وتبين قيامهم بعمل حفرة بعمق 4 أمتار، وعثر بحوزتهم على أداوت التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب عن الآثار داخل العقار.

حرر المحضر اللازم واخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.

تجديد حبس 14 متهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون

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قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين تجديد حبس 14 متهما 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة، بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

والمتهمون في القضية هم كل من محمود متولي، وشريف صبرة، ومحمد البيلي، وحازم أبو الحديد، وأحمد ناجي، وأحمد عبد الله، وكريم زيدان، وخالد رمضان، والشيماء عبد الحميد، وأشرف أحمد، ومحمد حسن، ورضا فتح الباب، ورضوان شحرور، ومصطفى عبد الوهاب.

وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحددت جلسة 30 مارس لنظر أمر تجديد حبس المتهمين على ذمة التحقيقات في القضية.

كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.