شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق طريقى إسكندرية الصحراوى والعلمين بسبب الشبورة الكثيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الإدارة العامة للمرور، طريقى إسكندرية الصحراوى والعلمين فى الاتجاهين، بسبب ظهور شبورة كثيفة، لحين تلاشى الشبورة صباح اليوم الثلاثاء، وسط انتشار الخدمات. Advertisements وتهيب إدارة المرور بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات.

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