"بتحكي أسرارنا للجيران".. "خالد" يطلب تطليق زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقام "خالد س."، 33 سنة، صاحب مغسلة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في إمبابة، يطلب فيها تطليق زوجته "دينا م."، 29 سنة ربة منزل، عقب زواج دام لمدة 3 سنوات، مبررًا: "أسرار البيت كلها عند الجيران".

يقول الزوج في دعواه التي حملت رقم 3257 لسنة 2018: "إنه تزوج من دينا ابنة الجيران بعد قصة حب عاشت لسنوات"، مشيرًا إلى أنه عاش معها حياة زوجية سعيدة في بداية زواجه قبل أن تتعرف الزوجة على جيرانها.

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يكمل الزوج: "طوال السنوات الثلاث ظللنا نتردد على الأطباء بسبب تأخر الإنجاب عند زوجتي، وبعد الحالة السيئة التي وصلت لها زوجتي عرضت عليها الاختلاط بالجيران، موضحًا "أن صوتها أصبح عالي أثناء حل مشكلاتنا، كل لما يحصل مشكلة تجري وتزعق قدام الجيران".

"حاولت الانفصال كثيرًا بسبب أفعالها، لكن تدخل أفراد العائلة يجعلني أعود في قراري".. يحكي الزوج عن تفاصيل المشاكل الأسرية قبل أن يكمل: "بتخرج من منزلنا لحل الخلافات بين الجيران حتى لنصف الليل".

يختتم الزوج حديثه: "لم يكن منها فائدة ولا تنتبه لبيتها وحياتها الزوجية، ذهبت لمحادثة والدها لكنه لم يقنعني بكلماته غير المقبولة، فقررت الانفصال عنها لكنها رفضت، ولاستحالة المعيشة معها، ذهبت لمحكمة الأسرة؛ لرفع دعوى تطليق للضرر، ومازالت منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها".​