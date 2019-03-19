ماذا فعل الوزير في أول أسبوع بـ"النقل"؟ (فيديوجراف)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تعدد نشاط الفريق كامل الوزير، وزير النقل، في أول أسبوع له منذ توليه المسؤولية، حيث بدأ مهامه قبل 7 أيام بالإشادة بمجهودات هشام عرفات، وزير النقل السابق، مؤكدًا أن السكة الحديد "شغله الشاغل".

واستهل "الوزير" نشاطه باجتماع مع قيادات الوزارة والعاملين، مؤكدًا أن الاجتماعات ستكون على رصيف السكة الحديد وليست في المكاتب، كاشفًا عن تفاصيل مكالمة من الرئيس بعدالفتاح السيسي له عقب 8 ساعات فقط من توليه المنصب الجديد.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز أنشطة الوزير خلال أسبوع له في وزارة النقل في الفيديوجراف التالي: