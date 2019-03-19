انت الان تتابع السيسي يغادر أسوان بعد المشاركة في ملتقى الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة أسوان، مساء اليوم الإثنين، عقب انتهاء جولته في معبد فيلة بصحبة مجموعة من الشباب العربي والإفريقى. كانت أسوان "عاصمة الشباب الإفريقي" شهدت فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي على مدار ثلاثة أيام تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي. وبدأت فعاليات الملتقى بإقامة احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وهدفت الاحتفالية إلى إبراز مكانة مصر الإفريقية والعربية كنقطة تلاق بين الحضارتين الإفريقية والعربية، ومحور إستراتيجي حيوي للشراكة بينهما.

وضمت الاحتفالية فقرة فنية تمزج بين الفن والحضارة الإفريقية والعربية، بالإضافة إلى حديث عدد من الشخصيات الإفريقية حول رؤيتهم لما بعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وما تتطلع إليه إفريقيا من مصر. ودارت أجندة الملتقى 2019 بشأن العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والإفريقي، خصوصا في ظل

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