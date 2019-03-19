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السيسي يغادر أسوان بعد المشاركة في ملتقى الشباب

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الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة أسوان، مساء اليوم الإثنين، عقب انتهاء جولته في معبد فيلة بصحبة مجموعة من الشباب العربي والإفريقى. كانت أسوان "عاصمة الشباب الإفريقي" شهدت فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي على مدار ثلاثة أيام تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي. وبدأت فعاليات الملتقى بإقامة احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وهدفت الاحتفالية إلى إبراز مكانة مصر الإفريقية والعربية كنقطة تلاق بين الحضارتين الإفريقية والعربية، ومحور إستراتيجي حيوي للشراكة بينهما.

وضمت الاحتفالية فقرة فنية تمزج بين الفن والحضارة الإفريقية والعربية، بالإضافة إلى حديث عدد من الشخصيات الإفريقية حول رؤيتهم لما بعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وما تتطلع إليه إفريقيا من مصر. ودارت أجندة الملتقى 2019 بشأن العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والإفريقي، خصوصا في ظل

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وضمت الاحتفالية فقرة فنية تمزج بين الفن والحضارة الإفريقية والعربية، بالإضافة إلى حديث عدد من الشخصيات الإفريقية حول رؤيتهم لما بعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وما تتطلع إليه إفريقيا من مصر.

ودارت أجندة الملتقى 2019 بشأن العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والإفريقي، خصوصا في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي هذا العام، كما تنوّعت أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب في العالم العربي والقارة السمراء.

كما ضم الملتقى فعاليات ثقافية وترفيهية، إذ أقيمت جولات سياحية للمشاركين في مدينة أسوان احتفالا بكونها عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019.

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