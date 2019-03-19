شكرا لقرائتكم خبر عن غضب بعد تجديد تمثال الفلاحة المصرية في الحوامدية: «جه يكحلها عماها» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واقعة تمثال «مشوه» جديدة تثير استياء وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتستدعي ردا حكوميا، بعد أن تداول مستخدمو «فيس بوك» و«تويتر» صورة لتمثال «الفلاحة المصرية» في مدخل مدينة الحوامدية بعد «تجديده».

أعمال التجديد لم تضف إلا المزيد من القبح على عمل المثال الراحل فتحي محمود، وحسب الصورة المنتشرة، تظهر الفلاحة وشفتاها باللون الأحمر الصارخ، فيما تبدو جالسة بركبة عارية، مع لون ذهبي مثير للاستياء.

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استجابت وزارة التنمية المحلية لموجة التفاعل السلبي مع التمثال على مواقع التواصل، وقال اللواء علاء عمران، سكرتير محافظة الجيزة،: «محاولة خاطئة في إعادة التمثال إلى أصله بعد طلائه ببعض الألوان الغريبة».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «هنا العاصمة» على فضائية «cbc»: «مجلس مدينة الحوامدية جه يكحلها عماها، ومحاولته بتطوير التمثال فاشلة».

تابع: «نعتذر عن التصرف الخاطئ، ونعد بالتنسيق مع قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، وجهاز التنسيق الحضارى لإعادة التمثال إلى أصله».