شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء: وزيرة الهجرة تزور مصابي مذبحة المسجدين في نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق المرحلة الثانية من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية وستستمر حتى 28 مارس الجاري في 11 محافظة هي: القاهرة، والسويس، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر وشمال سيناء، وتستهدف تطعيم 4 ملايين و73 ألف طالب وطالبة.

يصل وزير خارجية الولايات المتحدة، مايك بومبيو، إلى الكويت في زيارة يوقع خلالها عددا من الاتفاقيات بين البلدين في المجال الدفاعي والأمني والتعاون الجمركي.

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تتوجه السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى نيوزيلاندا، لزيارة المصابين المصريين بحادث الاعتداء على رواد مسجدين هناك يوم الجمعة الماضية، والبالغ عددهم 11 مصابًا، كما تلتقي مع أعضاء الجالية المصرية.

تواصل اللجنة المشتركة العمانية- المصرية أعمالها على المستوى الوزاري، برئاسة وزيري خارجية البلدين، لتعزيز علاقات التعاون الثنائي في كافة المجالات، خاصةً على الصعيد الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري، والدفع بها إلى آفاق أرحب.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 45 متهماً، من بينهم 10 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية تفجير أبراج الضغط العالي».