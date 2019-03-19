شكرا لقرائتكم خبر عن مدير إدارة المستشفيات يقوم بزيارة مفاجئة لـ«العريش العام» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام الدكتور أحمد عبدالفتاح، مدير إدارة المستشفيات في مديرية الصحة بشمال سيناء، بزيارة مفاجئة لمستشفى العريش العام، مساء الاثنين، تفقد خلالها أقسام الاستقبال والأشعة والمخ والأعصاب والمسالك والصيدلية.
وأكد «عبدالفتاح» أن الزيارات والجولات المفاجئة والتفقدية تأتي في إطار خطة مديرية الصحة بالمرور والمتابعة المستمرة لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والنهوض بها لصالح المواطنين.
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